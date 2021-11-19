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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تسليك شرايين.. طبيب يكشف طريقة لإنقاذ ملايين مرضى السكر من بتر أطرافهم

صدى البلد

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، ان عملية تسليك شرايين الساق هو إجراء يتم تحت مخدر موضعي لإعادة التروية و الدورة الدموية للساق في حال وجود انسداد بشرايين الساق وقصور بالدورة الدموية، والذي ينتج عنها عدة أعراض كحدوث تشنجات بعضلات الساق أثناء السير أو ألم في القدم أثناء الراحة أو غرغرينا بأصابع القدم.

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وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية، أن مرضى السكري والقدم السكري الأكثر عرضة لهذا المرض، قائلا: أن البالونة الزكية هي بالونة مغطاة بمادة الباكليتاكسيل، وتساعد في تقليل فرص انسداد الشرايين بعد توسيعها لإطالة عمر التدخل.


وأضاف الدكتور وليد الدالى أن السنوات الأخيرة حدثت طفرة باستعمال القسطرة العلاجية وهى عبارة عن إبرة يتم إدخالها إلى الشريان وذلك تحت تأثير مخدر موضعي، ويتم عمل توسيع للشرايين الطرفية بواسطة البالونة مع تركيب دعامة معدنية في بعض الأحيان لتبقى الشرايين مفتوحة لتسمح بمرور الدم داخل الأطراف، وهذا يؤدي إلى تدفق الدم للقدم بصورة كاملة ويعيد النبض إلى القدم في اللحظة نفسها ليغادر المريض المستشفى في نفس اليوم سليماً معافى.


وأوضح الدكتور وليد الدالى أن هذا النوع من العلاجات هو آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال علاج تصلب الشرايين والتهابات القدم السكري، وهو يفتح المجال لإنقاذ الملايين ممن يعانون من مرض السكر من عمليات البتر، لأنه يسمح بتوسيع الشرايين الطرفية عن طريق القسطرة.

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