بعد استفتاء.. تركي آل الشيخ يعلن اسم فرقة كورية تشارك في موسم الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، تركي آل الشيخ، اليوم، عن اسم الفرقة الكورية التي ستشارك في فعاليات موسم الرياض ؛ وذلك بعد ترقب وانتظار من مُعجبي الكيبوب للإعلان عن الفنانين الذين سيحضرون موسم الرياض هذا العام.

وقال إن فرقة "ستراي كيدز" ستحيي حفلا يوم 14 يناير المقبل، كما سيشارك في الحفل المغنية "كيم تشونغها".

وكان آل الشيخ قد أجرى استفتاء للجمهور من خلال تصويت عبر منصة "تويتر" وضع فيه أربعة فرق كورية، كما يذكر أن موسم الرياض الأول استضاف فرقة "BtsK".

من المقرر أن يجري الحفل في 14 يناير 2022، وسيُفتح باب حجز التذاكر في 25 نوفمبر.

اول حفلة كورية في السعودية :

السعودية أقامت لأول مرة حفلة لفرقة غنائية من كوريا الجنوبية في عام 2019، عندما استضافت فريق "BTS" في استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن فعاليات "موسم الرياض".