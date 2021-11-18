تبتسم بمجرد سماع القرآن| تراجع الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

قال الداعية الإسلامي الدكتور رضا طعيمة - زوج ابنة الفنانة سهير البابلي - إن حالتها الصحية لم تعد تتقدم، مشيرًا إلى أن الأطباء المعالجين لها أعادوا وضعها على أجهزة الأكسجين مرة أخرى.

وقال زوج ابنة سهير البابلي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «الحالة مش في تقدم زي الأول وبنطلب من الناس الدعاء لها بأن يشفيها الله عز وجل وتقوم بالسلامة»، مؤكدًا على دور الفنانة الفني في عرض قضايا المواطن المصري وتقديم الوعي له من خلال أعمالها التي ترجمت إلى 18 لغة مختلفة، ووصلت إلى الصين.

وأضاف زوج ابنة سهير البابلي، أن الأطباء المعالجين قالوا لهم أن الأمر بيد الله ولم يعدوا قادرين على تقديم أشياء أخرى، معلقًا: «ربنا وحده هو اللي بيمنح الصحة وهو اللي بياخدها والعمر بأيد ربنا»، مشيرًا إلى أنهم حينما يقرأون لها «القرآن الكريم وبردة المديح النبوي للإمام البصيري» تفرح ووجهها ينير، داعيًا لها أن يشفيها الله عز وجل ويمنحها الصحة والعافية.

تفاصيل حالة سهير البابلي الصحية

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة سهير البابلي، بعدما كشفت الفنانة حلا شيحة - عبر حسابها على تطبيق انستجرام - عن تعرض «البابلي» لوعكة صحية.

ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تعلن فيه عن تعرض الفنانة المعتزلة سهير البابلي لأزمة صحية، ونقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

وينشر صدى البلد في التقرير التالي، تطورات الحالة الصحية لـ سهير البابلي منذ لحظة نقلها للمستشفى.

غيبوبة سكر

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة سهير البابلي.

وقال أشرف زكي: "سهير البابلي تعرضت لغيبوبة سكر وتم نقلها لأحد المستشفيات في مدينة السادس من أكتوبر ".

وأضاف أشرف زكي: "حالتها الآن مستقرة وتخضع للإشراف والملاحظة في المستشفى، وسنتابع حالتها خلال الساعات القادمة".

سهير البابلي في العناية المركزة

أكد مصدر مقرب من الفنانة سهير البابلي، أن حالتها الصحية مستقرة بعد نقلها إلى المستشفى ، و أنه خلال الساعات الماضية لم تشهد أي تطور يستدعي نقلها من الرعاية المركزة الي غرفة عادية أو تدهور.

وأضاف المصدر، أن الفنانة سهير البابلي من المقرر أن يتم نقلها الي غرفة عادية خلال الأيام القادمة حين يطمئن الأطباء ليها بشكل كامل ، حيث أنها متواجدة حتي اللحظات الراهنة داخل غرفة الرعاية المركزة ، وتقوم ابنتها نيفين بزيارتها بحسب القواعد المتبعة داخل المستشفى التي تتلقي فيها العلاج.

سهير البابلي

قالت نيفين القرناوي، ابنة الفنانة سهير البابلي، إن انباء إجراء والدتي جراحة قلب مفتوح، لا أساس لها من الصحة، ولكن تم عمل فحوصات تبين إنها مصابة بمياه على الرئة وتوقف لعلة القلب، وهي الأن بالعناية المركزة.

وأضافت نيفين القرناوي، أن نسبة الأكسجين ضعيفة، وتم إعطاء والدتي مهدئات وسيتم قياس نسبة التحسن، لوالدتي بعد ذلك.

وتابعت نيفين القرناوي، أن والدتي لها جمهور كبير، وناشدت الجمهور بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل.

ابنة سهير البابلي

أكدت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر ونصف بسبب انخفاض في السكر تسبب في معاناة قاسية لها، قائلة: "الموضوع قاسي جدا عليها وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والاكل".

وأضافت نيفين الناقوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن والدتها قطعت الكلام والأكل الآن وانخفض البروتين في جسمها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تواظب على الذهاب للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات بصفة مستمرة.

وتابعت: "احنا فى المستشفى الآن ووالدتي ليست فى غيبوبة ولكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب توقفت وقومها الأطباء أكثر من مرة ودخلت فى مراحل صعبة قوي وتعرضت لضيق نفس ومياه على الرئة، وهي حاليا مش بتاكل وبتحصل على منومات وحالتها حرجة والأكل من الانابيب وهي على جهاز تنفس صناعي".

وعن النجوم الذين يطمئنوا على حالتها، قالت: "يسرا وإسعاد يونس بيطمئنوا عليها ونقيب الفنانين اشرف زكي يتدخل وبعت ناس تشوفها وبيطمئن يوميا"، كاشفة عن أن والدتها زرعت فصين كبد خلال السنوات الأخيرة وهذا أثر على المناعة وتحصل على أدوية كثيرة ومؤخرا حدث لها تجلطات في المخ، مختتمة: "ماما كانت تتحرك في المنزل قبل التعرض لجلطة فى المخ وماما تعبت قوي ولكن في صمت".