شعبة الخضراوات والفاكهة توضح أسباب انخفاض الأسعار.. فيديو

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك زيادة من المعروض في الأسواق بسبب العروة الشتوية.

وأضاف "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة نتيجة دخول العروة الشتوية"، متابعا: "آلية العرض والطلب هي التي تتحكم في الأسعار".

وأشار نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في اتحاد الغرف التجارية: "هناك مزيد من العروات الشتوية في السوق.. وانتهاء العروات الصيفية منذ شهر تسبب في موجة ارتفاع الأسعار حينها".

ووجه النجيب رسالة للمواطن المصري، قائلا: "خذ احتياجاتك، ليس لدينا أي مشكلة في أي منتج زراعي في مصر".

