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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي شلبي بصحبة أصالة وحكيم في أحدث ظهور لها.. شاهد

لميس الحديدي - بوسي
لميس الحديدي - بوسي شلبي - أصالة - حكيم

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها  الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت بوسي شلبي بصحبه الفنانة أصالة، مع الفنان حكيم، والإعلامية لميس الحديدي، وعلقت بوسي شلبي علي الصور كاتبة: “حبيبتي شفيقه نورتي مصر”.

 

بالتايجر.. بوسي شلبي تتألق في أحدث ظهور

بوسي شلبي رفقة وعد السعودية في أحدث ظهور

 

وفي سياق آخر، كشفت بوسي شلبي عن سر حرصها الدائم على التواجد فى جميع المناسبات الفنية والمهرجانات، مؤكدة أنها باستمرار تتابع عملها دون عناء أو الحصول على راحة. 

 

وقالت بوسى شلبى خلال لقاء ببرنامج “et  بالعربى”: "وهبت حياتى لعملى لأنى إذا جلست فى منزلى سأنتحر، حيث أننى سأشعر بالوحدة خاصة أنه لا يوجد زوج أو أولا ولا عائلة. 

 

وأضافت بوسى شلبى: “أنا بخدر نفسي بالشغل عشان أنسى الهم والزعل فى حياتى وأنا دايما بقول بعتبر نفسي زي (أبلة فاهيتا) عروسة بلا روح مهنتها تعمل الشو بتاعها للشغل وأنا كذلك”. 

 

الاعلامية بوسي شلبي بوسي شلبي أصالة حكيم لميس الحديدي

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