عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. مديرة اتصالات كامالا هاريس تستقيل من منصبها

كاملا هاريس
كاملا هاريس

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية بأن أشلي إتيان مديرة اتصالات كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قدمت استقالتها من منصبها.

ونقلت الشبكة عن مسؤول قوله "أشلي عضو مهم في فريق نائب الرئيس الذي عمل بلا كلل لدفع أهداف هذه الإدارة.. أشلي ستغادر المكتب في ديسمبر من أجل فرص عمل أخرى".

ويأتي خروج إيتيان بعد أن تحدثت شبكة "سي إن إن" عن توتر كبير بين مساعدي ويست وينج ومكتب نائب الرئيس.

كما أفادت "سي.إن.إن" بأن العديد من الأشخاص في فريق هاريس يتطلعون للمغادرة، فيما أكدت شبكة "فوكس نيوز" أن أشلي إتيان قدمت استقالتها يوم الخميس.

كما أشارت القناة الأمريكية إلى أن هاريس وفريقها لم يبحثوا بعد عن بديل لإتيان.

كامالا هاريس تعلق على أنباء توتر علاقاتها مع الرئيس الأمريكي

وداعا كامالا هاريس.. البيت الأبيض يستعد لـ إقالة نائبة الرئيس الأمريكي

وفي وقت سابق اليوم، فندت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تقارير إعلامية تحدثت عن توتر في البيت الأبيض بين مكتبها ومكتب الرئيس، وقالت إنها لا تشعر بأنها غير مهمة في منصبها.

وأضافت عبر شبكة "إيه بي سي": "أنا متحمسة جدا جدا للعمل الذي أنجزناه.. لكنني أيضا أرى بوضوح شديد أنه ما زال هناك الكثير يتطلب التنفيذ، وهو ما سنفعله".

وكان الرئيس جو بايدن قد خول نائبته هاريس الإشراف على شؤون الهجرة عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وحقوق التصويت، ولقاحات كوفيد-19 وشؤون أخرى.

والأسبوع الماضي، زارت هاريس فرنسا ضمن جهود أمريكية لإصلاح العلاقات مع أقدم حلفاء واشنطن بعد تدهورها بسبب صفقة أمريكية بريطانية لشراء غواصات مع أستراليا، والتي تم التفاوض عليها سرا.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى توترات في البيت الأبيض بسبب "أداء هاريس في وظيفتها"، وألمحت إلى أنها تشعر بالتهميش.

ونفى البيت الأبيض وجود توترات أيضا.

وقالت جين ساكي المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، "اختار الرئيس نائبته لتعمل كمرافقة له في رحلة قيادته للبلاد لأنه شعر أنها الشخص المناسب الذي يريد أن تحكم إلى جواره هذه البلاد.. إنها شريكة مهمة، وقيادية بارزة.. وهي شخص تولى مهام شديدة الأهمية".

فرنسا أمريكا واشنطن كوفيد-19 بايدن نائبة الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي كامالا هاريس هاريس الرئيس جو بايدن

موضوعات متعلقة

كامالا هاريس تعلق على أنباء توتر علاقاتها مع الرئيس الأمريكي

وداعا كامالا هاريس.. البيت الأبيض يستعد لـ إقالة نائبة الرئيس الأمريكي

ترشيحاتنا

محمد محمود يرفض قرار الأهلي بـ الرحيل.. تفاصيل

سعد سمير : فيوتشر يسعى لتحقيق نتائج طيبة في الدوري

أحب نفسي كما هي.. انفلونسر شهيرة تنشر صورها عارية

مرحبا بكم في القاهرة.. تفاصيل لقاء دوق ويلز بالرئيس السيسي بالاتحادية والإمام الطيب بالأزهر.. وكواليس جولة الأميرة كاميلا في عزبة خير الله

أمريكا.. مديرة اتصالات كامالا هاريس تستقيل من منصبها

بلينكن: لا نعتقد أن أسلحة طالبان وقعت في أيدي جماعات مسلحة أخرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ