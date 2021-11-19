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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«الصحة» تعلن بدء تطبيق أحدث بروتوكول لعلاج مرضى الإدمان.. ونواب: يجب تطبيقه على الفور.. وعلينا أن نكون جاهزين لتطوير البرنامج العلاجى للمواد المخدرة

مرضى الإدمان
مرضى الإدمان

الصحة النفسية: يساعد في الحد من الإدمان والسيطرة على انتشار إدمان المواد الأفيونية
نائب: وجود بروتوكول حديث لعلاج مرضى الإدمان يأتي بنتائج جيدة
برلمانية: تطبيق أحدث بروتوكول لعلاج مرضى الإدمان يتناسب مع انتشار المواد المخدرة


 

أشاد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان  بإعلان وزارة الصحة بدء تطبيق أحدث بروتوكول لعلاج مرضى الإدمان، وأكدوا أنه أمر إيجابي ويتناسب مع انتشار المواد المخدرة في السوق والتي يتناولها الشباب، وأشاروا إلى أننا علينا أن نكون جاهزين لتطوير البرنامج العلاجى للمواد المخدرة.

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برلمانية: تطبيق أحدث بروتوكول لعلاج مرضى الإدمان يتناسب مع انتشار المواد المخدرة

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نائب: وجود بروتوكول حديث لعلاج مرضى الإدمان يأتي بنتائج جيدة

في البداية أشاد النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بإعلان وزارة الصحة بدء تطبيق أحدث بروتوكول لعلاج مرضى الإدمان ، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن يكون لدينا بروتوكول حديث لعلاج مرضى الإدمان يأتى بنتائج جيدة.

 

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الأطباء يجب عليهم التعرف على أحدث طرق العلاج لمرض الإدمان وتطبيقه على الفور ، خاصة وأن الإدمان من الظواهر السلبية فى مجتمعنا.

 

وقالت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن قرار وزارة الصحة بإعلان البدء في تطبيق أحدث بروتوكول لعلاج مرضى الإدمان أمر إيجابي ويتناسب مع انتشار المواد المخدرة في السوق والتي يتناولها الشباب.

 

وأشارت الألفي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك أدوية إدمان كثيرة تسبب خطورة شديدة، وعلينا أن نعالج الشباب من هذه الظاهرة ونؤكد على أن المخدرات تذهب العقل.

 

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن وزارة الصحة تعمل دائما على تطبيق بروتوكولات جديدة أكثر من مرة، وبالتالى فعلينا أن نكون جاهزين لتطوير البرنامج العلاجى للمواد المخدرة.

 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، البدء في تطبيق مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات والإجراءات التي تهدف إلى المساعدة في علاج مرضى الإدمان، وتقليل الضرر والعواقب التي تلحق بالأفراد والمجتمع بسبب السلوكيات التي تتعلق بالإدمان وتعاطي المخدرات.

 

وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، أن هذه البرامج تعتمد على الأساس العلمي ومثبت فاعليتها بالأدلة العلمية، وتوصي باستخدامها منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لما لها من تأثير جيد في الوقاية والحد من المخاطر الناتجة عن تعاطي المخدرات خاصة عن طريق الحقن.

 

وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، أن السياسات المستحدثة في علاج مرضى الإدمان، تتضمن استخدام العلاج ببدائل علاجية،مثبتة بالأدلة العلمية ومعتمدة دوليا في علاج مرضى إدمان المواد الأفيونية، المتعاطين عن طريق الحقن.

 

وتابعت أنه طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإيدز (UNAIDS) أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت في أنحاء مختلفة من العالم أن العلاج البديل عنصر حاسم في الوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق الدم الفيروسات الكبدية بي وسي، وفيروس نقص المناعة البشرية.

 

علاج يساعد علي الحد من الادمان

 

وأشارت إلى أن هذا العلاج يساعد في الحد من الإدمان والسيطرة على انتشار إدمان المواد الأفيونية، وتقليل السلوكيات الخطرة المصاحبة لتعاطي المخدرات، وتقليل معدلات الجرائم الناتجة عن التعاطي، إلى جانب إعادة تأهيل مرضى الإدمان، وتقليل معدلات الوفيات الناتجة عن تعطى المخدرات بالحقن، وتجنب الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.

 

يذكر أن أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، خصصت رقما مختصرا للتواصل والاستفسارات والاستشارات، 16328 إلى جانب الأرقام المخصصة مسبقا وهي 08008880700 و0220816831
 

لجنة الصحة وزارة الصحة بروتوكول مرضى الإدمان الإدمان البرلمان

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