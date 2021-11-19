الري: مشروع تبطين الترع وفر أكثر من 1000 فرصة عمل.. فيديو

قال المهندس خالد توفيق مدير الإدارة العامة للري ببني سويف، إن وزارة الري قامت بوضع خطة قومية 2017 / 2037 لتحقيق الأمن المائي للدولة وهذه الخطة ترتكز على أربعة محاور الأول محور تنمية الموارد المائية وتحسين نوعية المياه وترشيد الاستخدامات المائية وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة لتطبيق هذه الاستراتيجية .



وأضاف خالد توفيق خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على فضائية " الأولى المصرية"، أن محافظة بني سويف وصلت لمرحلة متقدمة جدًا في مشروع تبطين الترع ويتم العمل حاليًا في حوالي 500 كم بتكلفة تصل إلى مليار جنيه وماتم تنفيذه حتى الآن حوالي 350 كم بما يعادل 650 مليار جنيه .





وتابع خالد توفيق ، أنه خلال فصل الصيف الماضي شعر الفلاح بفرق كبير من حيث وفرة المياه والعدالة في التوزيع وكان هناك شبه انعدام تام للشكوى المياه التي كانت توجد في السابق .





وأكمل مدير الإدارة العامة للري ببني سويف، أنه بالتوازي مع أعمال التبطين تتم أيضًا عمليات تطهير الترع ، متابعًا أنه بفضل عمليات التبطين تم تقليل عدد مرات التطهير التي كانت تحدث خلال العام لإزالة الحشائش من جوانب الترع .





وأردف أن مشروع تبطين الترع قام بتوفير الكثير من فرص العمل ، حيث تم توفير 1000 فرصة عمل لفئات العمل المختلفة من بناة وسائقين وغيرهم، مضيفًا أن الأولوية في عمليات التبطين كانت للترع المُتعبة التي كانت تريد تدخلًا سريعًا .



