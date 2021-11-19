أسعار المحروقات في لبنان تسجل ارتفاعا جديدا

سجلت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا، بعد انخفاض سجل في سعر صفيحة البنزين يوم الثلاثاء وارتفاع أسعار المازوت والغاز.

وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية جدول الأسعار الجديد والذي يظهر ارتفاع صفيحة البنزين 95 أوكتان 400 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 600 ليرة، والديزل 4200 ليرة، والغاز 3300 ليرة، لتصبح الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أ وكتان:309000 ليرة لبنانية.

- بنزين 98 اوكتان:318800 ليرة لبنانية.

- الديزل:320400 ليرة لبنانية.

- الغاز:275000 ليرة لبنانية.

يذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية) سجل صباح اليوم الجمعة 23050 ليرة مقابل الدولار الواحد.