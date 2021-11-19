الزراعة: طرح كيلو اللحوم البلدي بـ 110 جنيهات بالمنافذ.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٦٥ ، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٢ الى ١٨ نوفمبر الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وأشار الملخص الأسبوعي للوزارة، الى المؤتمر الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بديوان عام الوزارة، بحضور النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين عام الحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، للإعلان عن عددا من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة، وذلك فى إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة.

وخلال هذا الاسبوع، استقبل وزير الزراعة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبحث معه كيفية النهوض بصناعة الحرير وتعميم التجربة في كل مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، كما عقد اجتماعا مع اللجنة العليا للدواجن، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وبعض ممثلي الوزرات والهيئات المعنية، واتحاد منتجي الدواجن؛ لبحث كيفية النهوض بصناعة الدواجن من كافة جوانبها.

كما ترأس الوزير أول اجتماع للمجلس الأعلى للمركز القومي للأوبئة البيطرية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وبعض قيادات الوزارة وأعضاء المركز، كذلك وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة للعاملين في مركز بحوث الصحراء بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائه كأول مركز متخصص في المنطقة لأبحاث الصحراء، وأشاد بجهود باحثي المركز في خدمة الزراعة المصرية.

ووافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد مبلغ ٣٦٣ مليون جنيه جديدة لعدد 2021 مستفيد من صغار المربين، وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية (24730) رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كذلك تم الإعلان عن تحصين أكثر من 345 ألف جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، خلال اليوم الأول من الحملة والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، كما تطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية 6 قوافل بيطرية لعدد 6 قرى بمحافظة سوهاج، بالمجان، لخدمة المربيين بها، وذلك في اطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، كذلك من المقرر انطلاق 12 قافلة بيطرية إلى محافظتي الأقصر وأسوان لزيارة 12 قرية.

وشدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المنشآت التابعة لها، حيث بدأت الوزارة في اتخاذ هذا الاجراء.

وخلال هذا الأسبوع أيضا افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أول اجتماع إفريقي عربي للنهوض بصناعة الأمصال واللقاحات البيطرية بالمنطقة، بمشاركة مديري الجهات المعنية بإنتاج اللقاحات البيطرية في إفريقيا، والمنطقة العربية من 12 دولة، كما وزع مركز بحوث الصحراء 5 طن من تقاوي القمح صنف جيزة 171 على المزارعين بمحافظة جنوب سيناء وذلك في إطار الدور التنموي الذي تقوم به وزارة الزراعة؛ لدمج أبناء سيناء في التنمية المستدامة.

وأعلنت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)، اجتياز تجديد الإعتماد الدولي للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الفنلندية FINAS، وذلك للعام السادس والعشرون على التوالي، كما بلغ اجمالي الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي 5000 عينة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، كما أعلنت الدكتورة أميرة الحنفي مدير معمل أبحاث الثروة السمكية، اختتام البرنامج التدريبي “جودة المياه في المزارع السمكية”، والذى نظمه المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية، في إطار الدور التدريبي والإرشادي للمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية.

كما نظم معهد بحوث أمراض النباتات برنامج تدريبي حول "المبيدات ما لها وما عليها" وذلك بقاعة مركز البحوث الزراعية الرئيسية، حيث تناول البرنامج العديد من الموضوعات التي تدور حول المبيدات وميكانيكية فعلها داخل خلية الفطر، كما نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية بعنوان “الطرق الحديثة في مكافحة الحشائش، ، بمقر المعمل بالجيزة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال هذا الاسبوع ايضا طرحت هيئة الإصلاح الزراعي اللحوم البلدي في منافذها بسعر 110 جنيه للكيلو، وذلك في إطار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا؛ لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

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