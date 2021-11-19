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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات جامعة عين شمس تكشف عن آخر موعد لتلقي ملفات الطالبات الجدد

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشفت الدكتور أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، عن  آخر موعد لاستلام الملف من الطالبات الجدد هو يوم الخميس 25 نوفمبر.

وأكدت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه لن تقبل اى ملفات بعد هذا التاريخ استعدادا للامتحانات وإعداد اللجان .

وأضاف الدكتورة  اميرة يوسف انه  لن يسمح بدخول الطالبات اللاتي لم تحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا .

كما استعدت تستعد كلية البنات جامعة عين شمس لانطلاق الماراثون الانتخابي بفتح باب الترشيح و سحب و تقديم الاستمارات يوم الخميس  ٢٠٢١/١١/١٨.
تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتورة أميره يوسف عميد كلية البنات والدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب وغادة موسي مدير رعاية الشباب .


وأكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كليه البنات أن الكلية استعدت لإجراء الانتخابات و إتاحة بيئة تنافسية عادلة وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا .


وأشارت الي  ضرورة تشجيع الطالبات على المشاركة في خوض الانتخابات الطلابية تحقيقاً لمفهوم الحرية و الديمقراطية و إعداد جيل واعي قادر على تحمل المسئولية الاجتماعية و اتخاذ القرار .


وضرورة إجراء الانتخابات بشفافية وديمقراطية حتى تتمكن كل طالبة من المشاركة و ضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية فى حيادية كاملة و منع اى تجاوزات في حق الآخرين . ليتمكن الطلاب من اختيار ممثلهم فى اتحاد الطلاب بإرادة حرة .

 

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