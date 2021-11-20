سعر ومواصفات 5 سيارات عائلية في الجزائر موديل 2021 | صور

يعشق عدد كبير من المستهلكين السيارات العائلية ذات الارتفاع العالي والمساحة الرحبة، التي تتيح حمل العديد من الأشخاص وكذلك الأمتعة عند السفر، وتحظى هذه السيارات باهتمام كبير خاصةً داخل سوق الجزائر للسيارات.

1 ـ مرسيدس V 250

تتمتع سيارة مرسيدس V250 موديل 2021 بمحرك 2000 سي سي، بقوة 184 حصانا، و300 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصلة بصندوق تروس بـ 9 سرعات، كما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في خلال 7.7 ثانية.

حصلت سيارة مرسيدس V 250 موديل 2021 على عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، حساسات ركن خلفية، إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية، و7 كراسي، مصابيح ضباب أمامية، مصابيح أمامية LED، مصابيح خلفية، سقف بانوراما، مرايات جانبية كهربائي، جنوط رياضية مقاس 17 بوصة.

يبلغ سعر مرسيدس V 250 موديل 2021 في الجزائر بـ 116.680.00 دينار.

2 ـ كيا سورينتو

تستمد السيارة كيا سورينتو موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 172 حصانا، و 229 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

دعمت سيارة كيا سورينتو موديل 2021 حزمة من وسائل الرفاهية والتحكم منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدام وقابلة للإمالة، مصابيح LED أمامية وخلفية، وبها شاشة تاتش بمقاس 10.5 بوصة وتحتوى على نظام الملاحة، وعداد رقمي بشاشة معلوماتية بمقاس 12 بوصة.

تبدأ أسعار كيا سورينتو موديل 2021 في الجزائر من 609.000.0 دينار.

3 ـ فوكس فاجن كادي

حصلت سيارة فولكس فاجن كادي موديل 2021 على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 125 حصان، عند 4800 لفة في الدقيقة، وعزم 220 نيوتن متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي دبل كلتش 7 سرعات، وتعمل بنظام الجر الأمامي، وبها تقنية تشغيل المحرك اوتوماتيكي، بالإضافة إلى محرك TDI ديزل، بسعة 2000 سي سي، متوفر عبر نسختين الأول ينتج قوة 101 حصان، والآخر 121 حصانا.

بينما ترتكز سيارة كادي موديل 2021 على عجلات يبلغ قياسها 17 بوصة، مع أضواء خارجية تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع أقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، وشبكات أمامية متعددة المقاطع، بالإضافة إلى بعض الكماليات الداخلية مثل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط يبلغ قياسها 10 بوصات.

جاء سعر سيارة فولكس فاجن كادي موديل 2021 في الجزائر بـ 299.900.0 دينار.

4 ـ سوزوكي ارتيجا

زودت السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 105 حصان، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 4400 دورة في الدقيقة، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومترا في الساعة، بينما يقدر استهلاك السيارة من الوقود بنسبة قدرها 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، كما دعمت السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

ترتكز السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة، كما تأتي بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED و مرايات جانبية كهربائية، وشبكات متعددة المقاطع، إلى جانب عاكس إضاءة خلفية.

وصل سعر سيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021 في الجزائر 176.500.0 دينار.

5 ـ ستروين بيرلينجو

زودت سيارة سيتروين بيرلينجو 2021 بمحرك تيربو، سعة 1.2 لتر تيربو، ويمكنه توليد قوّة تبلغ 110 حصان، عند 5.500 دورة/دقيقة، وعزم الدوران 205 نيوتن.متر، متصلة بناقل حركة يدوي بخمس سرعات وتعمل بنظام الدفع الأماميّ للعجلات، وتصل سرعتها القصوى إلى 175كم/ساعة، ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100كم/ساعة خلال زمن يبلغ 11.8 ثانية.

تتوفر سيارة سيتروين بيرلينجو 2021 بالعديد من الألوان المختلفة، وبها جنوط بقياس 15 بوصة، لجميع العجلات الأماميّة والخلفيّة، كما تحتوي على شبك أمامي أسود ذي تصميم جذاب، وتضم وحدات الإنارة القياسية بمصابيح هالوجين، وبها تقنية الزينون.

تبتدي أسعار سيارة ستروين بيرلينجو موديل 2021 في الجزائر بمن 267.5000 دينار.