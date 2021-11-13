5 سيارات عائلية داخل السوق المصري موديلات 2021 | صور

تستخوذ السيارات العائلية على تفكير الكثير وخاصة وسط موديلات 2021، حيث تتعدد تلك الاصدارات داخل السوق المصري، وتتمع هذه العائلة بالعديد من المقاومات مثل المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، وايضا الارتفاع المناسب عن الارض، بالاضافة إلى قدرات الرفاهية والتحكم الخاصة بطريقة كل صانع.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ابرز 5 سيارات عائلية داخل السوق المصري لموديلات 2021.

1 – تويوتا راش موديل 2021

تحتوي السيارة تويوتا راش موديل 2021 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع حساسات ركن لسهولة الاصطفاف مدعومة بكاميرا خلفية، و برنامج المساعدة على تجاوز المرتفعات.

وتستمد قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 103 حصانا، و136 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة مكون من 4 سرعات أوتوماتيكية، مع القدرة على الانطلاق من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.

أسعار السيارة تويوتا راش موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى موديل 2021 بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2021 بسعر 365 ألف جنيه.

2 – سوزوكي فيتارا موديل 2021

تأتي سوزوكي فيتارا موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4175 مم، وبعرض يقدر بـ 1775 مم، و 1610 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 375 لتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة.

وتستمد السيارة قوتها من محرك بسعة 1600 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، مع علبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات، بينما يستطيع محرك السيارة أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر.

أسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى سوزوكي فيتارا موديل 2021 بسعر 353 ألف جنيه.

الفئة الثانية سوزوكي فيتارا موديل 2021 بسعر 360 ألف جنيه.

3 – ام جي RX5 موديل 2021

تضم السيارة ام جي RX5 موديل 2021 باقة من التجهيزات مع تعدد الفئات المطروحة ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ونظام صوتي وترفيهي، بينما ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة.

وزودت ام جي RX5 موديل 2021 بمحرك 1500 سي سي تيربو، مكون من 4 اسطوانات، بقوة 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وناقل حركة من 7 سرعات، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 9.8 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 6.8 لكل 100 كم.

أسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2021 في مصر

الفئة الاولى ام جي RX5 موديل 2021 بسعر 324.990 جنيه.

الفئة الثانية ام جي RX5 موديل 2021 بسعر 344.990 جنيه.

الفئة الثالثة ام جي RX5 موديل 2021 بسعر 374.990 جنيه.

4 – بروتون اكسورا موديل 2021

وتستمد بروتون اكسورا موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من سرعات

ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة بروتون اكسورا موديل 2021 من نقطة السكون حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 7.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة بروتون اكسورا موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى بروتون اكسورا موديل 2021 بسعر 245 الف جنيه.

الفئة الثانية بروتون اكسورا موديل 2021 بسعر 270 الف جنيه.

5 – شيري تيجو 8 موديل 2021

تضم السيارة شيري تيجو 8 موديل 2021 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وفرامل يد كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن خلفية مدعومة بكاميرا لسهولة الاصطفاف.

ودعمت شيري تيجو 8 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة 145 حصانا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

أسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى شيري تيجو 8 موديل 2021 بسعر 365 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 8 موديل 2021 بسعر 395 ألف جنيه.