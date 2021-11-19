حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي بالمجان على 900 مواطن بقرية العزبة المستجدة في سوهاج

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، نظمت مديرية الصحة بسوهاج قافلة طبية علاجية مجانية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية "العزبة المستجدة" التابعة لمركز طما.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القافلة قدمت خدماتها الطبية العلاجية مجانا للمرضى على مدار يومي الأربعاء والخميس 17، 18 نوفمبر الجاري.

ولفتت إلى أن القافلة ضمت العديد من العيادات في التخصصات الطبية المختلفة ( الباطنة - الأطفال - الأسنان - أمراض النساء - الجراحة العامة - جلدية - تنظيم الأسرة ومعمل تحاليل طبية والعظام).

وتم توقيع الكشف الطبي على 900 مواطن من مواطني القرية والقرى المجاورة على مدار يومين ترددوا خلالهم على العيادات، وتم الكشف عليهم وصرف العلاج المناسب، وكذلك إجراء العديد من التحاليل اللازمة حسب كل حالة بالمجان.

وأضافت وكيل وزارة الصحة أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لأهلنا من المرضى وخاصة في القري والنجوع البعيدة بالمحافظة وفقا لخطة القوافل العلاجية لوزارة الصحة والسكان، والوصول لأهالينا في كل القرى بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه يتم التشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن القوافل تقوم بتقديم توعية صحية وتثقيف صحي لأهالي القرية لتوعيتهم وتثقيفهم خلال فترة القافلة.

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