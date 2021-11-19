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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأخضر دبلوماسي والأسود تحت الطلب.. دلالات ألوان اللوحات المعدنية للسيارات

لوحات معدنية
لوحات معدنية

يختلف اللون الذي تحمله اللوحة المعدنية من سيارة لأخرى ولذلك الاختلاف دلالات محددة حيث يدل كل لون على نوع نشاط السيارة التي تحمله، ويختلط الأمر على بعض المواطنين بين السيارة ذات اللون الأبيض، حيث يعتقدها البعض أنه "تاكسي" وقد يشيرون إليها في الشارع ثم يفاجئوا بأنها سيارة ملاكي. 

وتقوم مصلحة صك العملة بتصنيع اللوحات المعدنية للمركبات، بمواصفات وجودة عالمية غير قابلة للتزوير والتزييف، وتحمل أرقاما وحروف وفق نظام تكويد معين تم الاتفاق عليه بين وزارة المالية متمثلة في مصلحة صك العملة ووزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامه للمرور

ويستعرض صدى البلد ألوان اللوحات المعدنية للسيارات للتعريف بها خاصة أنها المسؤولة عن تحديد الهيئة التابعة لها، والمحافظة المرخص بها السيارة، كما يتم من خلالها الوصول لبيانات صاحب السيارة، ونوعية الترخيص الممنوح له، وبالتالي يسهل الكشف عن هويته عند وقوع حادث مروري، أو أي مخالفة لآداب المرور أو القانون، وتختلف أنواع اللوحات المعدنية للسيارات حسب نشاط كل منها، فلكل هيئة لون وأرقام وأحرف مميزة.

 

ألوان اللوحات المعدنية: 

 

ـ سيارات الرئاسة، تحمل لوحات معدنية باللون الأخضر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أخضر فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأصفر.

 

ـ الهيئات الدبلوماسية، تحمل لوحات معدنية باللون الأخضر في الشريط العلوي، والجزء السفلي باللون الأبيض الفسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

 

ـ السيارات الملاكي المميزة، وهي السيارات المملوكة للأجانب التي تعمل بالهيئات الدبلوماسية، وغير تابعة للقنصليات، وتحمل لوحات معدنية باللون الأخضر الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

 

ـ السيارات التابعة للشرطة، تحمل لوحات معدنية باللون الأزرق الغامق في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأبيض.

 

ـ السيارات التابعة للجمارك، تحمل لوحات معدنية باللون الأصفر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

 

ـ سيارات القطاع العام، الحكومة، المحافظة، والأتوبيسات العامة، تحمل لوحات معدنية باللون الرمادي في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

 

ـ سيارات الرحلات، أوتوبيسات السياحة، تحمل لوحات معدنية باللون البيج في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

 

ـ أوتوبيسات المدارس، تحمل لوحات معدنية باللون الأزرق الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

 

ـ سيارات الأجرة، تحمل لوحات معدنية باللون البرتقالي في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

 

ـ سيارات النقل والجرارات الزراعية، تحمل لوحات معدنية باللون الأحمر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

 

ـ سيارات الملاكي، الإسعاف، المستشفيات، الإطفاء، ذوي القدرات الخاصة، تحمل لوحات معدنية باللون الأزرق الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

 

-اللون الأسود لسيارات تحت الطلب "نقل الموتى". 

 

لوحة السيارة تحدد المحافظة التابعة لها: 

 

ـ محافظة القاهرة تحمل لوحات مكونة من 3 أحرف بالإضافة إلى 3 أرقام.

 

ـ أما محافظة الجيزة فتتكون من حرفين، بالإضافة إلى 4 أرقام.

 

ـ أما في حالة كانت السيارة تحمل لوحات معدنية بها 3 أحرف و4 أرقام، فهي تتبع المحافظات الأخرى، ولكل محافظة حرف مميز لها.

 

ـ "س" محافظة الإسكندرية.

 

ـ "ر" محافظة الشرقية.

 

ـ "د" محافظة الدقهلية.

 

ـ "م" محافظة المنوفية.

 

ـ "ب" محافظة البحيرة.

 

ـ "ل" محافظة كفر الشيخ.

 

ـ "ع" محافظة الغربية.

 

ـ "ق" محافظة القليوبية.

 

ـ "ف" محافظة الفيوم.

 

ـ "و" محافظة بني سويف.

 

ـ "ن" محافظة المنيا.

 

ـ "ي" محافظة أسيوط.

 

ـ "هـ" محافظة سوهاج.

 

ـ "ج هـ" محافظة مطروح.

 

ـ "ج ب" محافظة الوادي الجديد.

 

ـ "ص أ" محافظة قنا.

 

ـ "ص ق" محافظة الأقصر.

 

ـ "ص و" محافظة أسوان.

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