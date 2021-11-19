الإسماعيلي والزمالك .. 15 دقيقة «سيجال» والتعادل السلبي سيد الموقف

مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك والإسماعيلي، بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الإسماعيلي المباراة بخطوط منظمة، وتمكنوا من الوصول إلى مرمى الزمالك في الدقيقة الأولى من المباراة، ولكن بدون تسجيل هدف مباغت في مرمى محمد عواد حارس الأبيض.

في الدقيقة الرابعة من المباراة، وصل الزمالك إلى مرمى الدراويش عن طريق أشرف بن شرقي وحاول الرد على الإسماعيلي وتسجيل هدف، ولكن لم تكتمل الهجمة كما خطط لها.

وبدأ الزمالك في السيطرة وحاصر الإسماعيلي في منطقة جزائه وحاول تسجيل هدف ولكن لم يتمكن من اختراق الدفاع المميز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري



وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى

خط الوسط .. محمد عادل – عماد حمدى

أمامهم .. أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. شيلونجو