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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ظلمتهم جنسيتهم.. نجوم لن نراهم في كأس العالم 2022

هالاند لاعب منتخب
هالاند لاعب منتخب النرويج

تأكد غياب العديد من النجوم عن بطولة كأس العالم 2022، بسبب فشل منتخبات بلادهم في التأهل، أبرزهم إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب النرويج.

 

ويستعرض “صدى البلد” أبرز النجوم الذين تأكد غيابهم عن كأس العالم 2022:

 

 هالاند وأوديجارد :

هالاند أحد النجوم الذين ظلمتهم جنسيتهم، فعلى الرغم من الأرقام الخرافية التي يحققها اللاعب مع بوروسيا دورتموند، وتواجده ضمن قائمة أفضل نجوم العالم، إلا أنه لن يشارك في كأس العالم 2022، بعد فشل النرويج في حجز بطاقة التأهل.

أوديجارد نجم فريق آرسنال، لن يتواجد في المونديال، بعد تأكد عدم تأهل النرويج

منتخب النرويج احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، برصيد 18 نقطة

 

يان أوبلاك:

يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد وأحد أفضل حراس العالم في الوقت الحالي، سيغيب عن منتخب قطر، بعد فشل منتخب بلاده سلوفينيا في التأهل.

منتخب سلوفينيا المركز الرابع، في جدول ترتيب المجموعة الثامنة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2022، برصيد 14 نقطة.

 

 أوباميانج:

أوباميانج نجم فريق آرسنال، سيغيب عن كأس العالم 2022، بعد فشل فريقه في احتلال صدارة المجموعة السادسة، في تصفيات أفريقيا.

منتخب الجابون احتل وصافة ترتيب المجموعة السادسة بـ 7 نقاط، خلف منتخب مصر المتصدر بـ 13 نقطة، ليفقد فريق الجابون فرصة التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

 

نابي كيتا:

الغيني نابي كيتا نجم فريق ليفربول، ضمن قائمة الغائبين أيضا عن مونديال 2022.

منتخب غنيا أنهى مشواره في التصفيات، في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة التاسعة، برصيد  4 نقاط.

 

 فرانك كيسي:

بطولة كأس العالم 2022، لن تشهد فرانك كيسي نجم فريق إيه سي ميلان، بعد فشل منتخب كوت ديفوار “المخيب” في التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

منتخب كوت ديفوار احتل وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، خلف الكاميرون “المتأهل” برصيد 15 نقطة.

 

 

 

 

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