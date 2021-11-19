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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميتا تعلن إيقاف هذا التطبيق بشكل نهائي 23 نوفمبر المقبل

ميتا تعلن إيقاف هذا
ميتا تعلن إيقاف هذا التطبيق بشكل نهائي 23 نوفمبر المقبل

أعلنت شركة ميتا غلق تطبيق Threads  المختص بالمراسلة في تطبيق إنستجرام، وذلك بشكل نهائي بدءا من يوم 23 نوفمبر المقبل، كما أن الشركة ستسحب الاتصال بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل.  


وبحسب موقع Money control فإن تطبيق Threads بدأ كتطبيق مراسلة خاص في تطبيق إنستجرام مثل تطبيق ماسنجر للدردشة الخاص بتطبيق فيسبوك، ولكن مع مرور الوقت قررت الشركة الأم "ميتا" جلب ميزات إلى الرسائل الخاصة بانستجرام دون التطبيق. 

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تطبيق Threads في إنستجرام


وقبل إطلاق رسائل Direct في إنستجرام ، كان تطبيق Threads   هو التطبيق الأساسي الخاص بمراسلات إنستجرام، ولكن استطاعت ميزة Direct بميزاتها المتعددة أن تقضى على Threads . 


وحاولت شركة ميتا العام الماضي، منح تطبيقThreads حياة جديدة في من خلال إعادة تصميم الواجهة ولكن لم يستطع التطبيق جذب المستخدمين، مقارنة بقاعدة المستخدمين في Direct . 


وصرح متحدث باسم تطبيق إنستجرام لموقع TechCrunch بأن "نحن نعلم أن الأشخاص يهتمون بالتواصل مع أصدقائهم المقربين ، وقد رأينا هذا بشكل خاص خلال السنوات القليلة الماضية مع نمو الرسائل على إنستجرام ولككنا الآن نركز جهودًا لتحسين طريقة تواصلك مع الأصدقاء المقربين على إنستجرام  معإيقاف تطبيق Threads ". 


وأضاف المتحدث بأن انستجرام سيوفر جميع الميزات الأساسية تطبيقThreads  إلى رسائل انستجرام وأن التطبيق سيستمر في بناء طرق يمكن للناس من خلالها التواصل بشكل أفضل مع أصدقائهم المقربين على انستجرام."
 

شركة ميتا تطبيق Threads تطبيق انستجرام رسائل Direct رسائل إنستجرام

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