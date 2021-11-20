لمحبي السيارات الخارقة.. أكيورا NSX موديل 2021 في الكويت | صور

يضم السوق الكويتي للسيارات باقة من السيارات القوية لموديلات 2021، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، بالاضافة إلى فئة أخرى، وهي السيارات الخارقة، ومنها النسخة اكيورا NSX موديل 2021.

تسارع السيارة اكيورا NSX موديل 2021

تتسارع السيارة أكيورا NSX موديل 2021 من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية، مع سرعة قصوى تقدر بـ 307 كيلومتر في الساعة.

الاداء الفني للسيارة اكيورا NSX موديل 2021

زودت اكيورا NSX موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 573 حصانا، وعزم اقصى للدوران 645 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

قياسات السيارة اكيورا NSX موديل 2021

دعمت اكيورا NSX موديل 2021 بقاعدة عجلات 2.630 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 4.487 متر، وبعرض يقدر بـ 1.939 متر، و 1.204 متر للارتفاع، مع سعة تخزين تتسع إلى 110 لتر، بينما تأتي بواجهة أمامية ذات مصابيح حادة ونحيفة، إلى جانب شبكات امامية متعددة الفتحات الهوائية، وغطاء محرك يضم فتحات هوائية على الجانبين، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، وعجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية تتخذ تصميم النجمة النارية.

تجهيزات السيارة اكيورا NSX موديل 2021

تحتوي السيارة على فرامل يد كهربائية، و خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وشاشاة داخلية تعمل باللمس، ونظام لعرض المعلومات، وخاصية التحكم في الصوت عبر عجلة القيادة، ونظام صوتي وترفيهي، وبلوتوث و AUX، ومكيف هواء اوتوماتيكي، ومثبت سرعة تكيفي، وحساسات مطر، ومستشعرات ركن وكاميرا خلفية ومحيطة.

أسعار السيارة اكيورا NSX موديل 2021 في السوق الكويتي

وتقدة السيارة اكيورا NSX موديل 2021 عبر نسخة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 60 الف دينار.