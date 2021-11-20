بعد التغييرات الأخيرة .. تعرف على أسعار كيا سبورتاج 2022 |صور

شهدت النسخة كيا سبورتاج موديل 2022 ارتفعًا بالقيمة التسويقية عن جميع فئاتها المقدمة داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 10000 جنيه، وتعد سبورتاج هي واحدة من الاصدارات الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV.

مواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2022

تحتوي السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران 168 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

ويقدر استهلاكها من الوقود بنسبة 6.8 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال الامكانيات الفنية تستطيع كيا سبورتاج موديل 2022 أن تتسارع من نقظة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.1 ثانية.

وترتكز كيا سبورتاج موديل 2022 على جنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز، مع مرايات جانبية كهربائية ذت اشارات ضوئية، بينما تقدر نسبة طول السيارة نحو 4480 مم، وبعرض يبلغ 1855 مم، و 1645 مم للارتفاع.

الاسعار الجديدة للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 434.9 ألف جنيه بدلًا من 424.9 ألف جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 479.9 ألف جنيه بدلًا من 469.9 الف جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 514.9 ألف جنيه بدلًا من 504.9 ألف جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 554.9 ألف جنيه بدلًا من 544.9 ألف جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 559.9 ألف جنيه بدلًا من 549.9 ألف جنيه.