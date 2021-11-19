الفرح تحول إلي مأتم..مصرع عروسة وشقيقة العريس وخالها بالشرقية

شهد مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية اليوم حادثا مأساويا وتحول الفرح الي مأتم عقب وقوع حادث انقلاب سيارة كانت تقل عروسين بإحدي الترع بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية وأسفر عن إصابة العروسة التي لقيت مصرعها داخل المستشفي وشقيقة العريس وخال العريس وتم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى ديرب نجم وتم إخطار النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا من مستشفي ديرب يفيج وصول" سعيد و" ٢٢ سنه عريس و"منى م"١٨سنه عروسة مصابين إصابات متفرقة وتوفيت العروسة بعد دخولها المستشفي ومصرع "منة"١٦ سنة شقيقة العريس وشاكر ن"٣٧سنه خال العريس.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم،إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات أثناء توجه العروسين ومعهما شقيقة العريس وخاله قائد السيارة،من الكوافير فى طريقهم إلى القاعة المقرر الاحتفال بالزفاف داخلها،انقلبت السيارة بترعة بطريق فرغان،أمام كوبرى البوصة بديرب نجم.

وتبين أن العريس حالته مستقرة،ومصرع العروسة داخل المستشفي وتم التحفظ علي الجثامين وجاري تحرير محضر بالواقعة.