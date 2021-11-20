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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تعلن خطوات تعديل بيانات التسجيل لتلقي لقاح كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، كيفية تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا، للمواطنين راغبي الحصول على اللقاح.

وأوضحت الوزارة، أنه لا بد من الدخول أولا على موقع لقاح كورونا، ثم إدخال رقم الطلب وآخر أربعة أرقام من الرقم القومي أو جواز السفر.

وتابعت الوزارة: بعد ذلك يتم الضغط على اختيار استفسار؛ في حالة لم يأت موعد تلقي اللقاح، ستظهر بيانات الطلب ثم بعد ذلك في حالة عدم الحضور في اليوم المحدد، لتلقي اللقاح ستظهر رسالة مكتوب بها يجب التفعيل ويتم تعديل البيانات مرة أخرى.

وأضافت الوزارة أنه في حالة رغبة المواطن في تحديد ميعاد جديد لتلقي اللقاح، يتم اختيار إعادة التفعيل، ثم ستظهر رسالة تمت إعادة تفعيل طلبك بنجاح، وسيجرى تحديد موعد آخر لتلقي اللقاح، مشيرة إلى إمكان الاتصال بالخط الساخن للوزارة وطلب المساعدة أيضا في حال تعثر الأمر.

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات المستحقة بالتطعيم في المنازل، وهم المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) للحصول على لقاحات فيروس كورونا،  مشيرًا إلى تلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، من خلال الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، وذلك في إطار خطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

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