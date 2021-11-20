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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفن والأدب والإبداع.. لقاءات ومحاضرات متنوعة بثقافة أسيوط

محاضرات متنوعة بثقافة
محاضرات متنوعة بثقافة أسيوط

تحت رعاية أ. د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث عقد نادى أدب بيت ثقافة القوصية برئاسة الأديب عبدالغني مسعود، أمسية شعرية لأدباء الصعيد الثقافى تحت عنوان "الفن والأدب والإبداع".

 

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هشام عطوة: لدينا 143 قصر ثقافة و251 مكتبا ومركزا في المحافظات

 

شارك فيها الشاعر الاديب مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الادب بثقافة القوصية السابق والشاعر وجيه سعداوي والشاعر اشرف رشاد حامد وبحضور  نخبة من السعرات والادباء،  تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت بين الفصحي والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة ومربعات فن الواو بجانب الاستماع إلى بعض القصائد الشعرية الجديدة وانتقاء افضلها.


كما عقد نادى أدب مكتبة الطفل والشباب بديروط  برئاسة الشاعر المهندس أحمد صلاح فخري بمقر الموقع، أمسية أدبية بعنوان "سماحة الإسلام في رؤية أدبية" حيث تم تقديم مجموعة من القصائد الشعرية في عشق رسول الإنسانية صلي الله عليه وسلم قدمها الشاعر المهندس أحمد صلاح فخري بمشاركة مجموعة من الشعرات والإدباء من خلال تقديم العديد من القصائد الشعرية الجديدة وقدمت بعض المواهب الشابة مربعات شعرية.

 

واختتم اللقاء بمقتطفات حول حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قدمها فضيلة الشيخ محمد عطية عثمان والذي حل ضيفاً على الأمسية الأدبية، تقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية . 


و اختتمت فعاليات ورشة "الكتابة المسرحية" بقصر ثقافة أسيوط من تدريب الكاتب المسرحي حسام الدين عبد العزيز في يومها الخامس التى تهدف إلى تقديم العديد من العناصر الهامة لكتابة النص المسرحي،  واختتم اللقاء بتوجيه بعض النصائح الهامة في الكتابة المسرحية، بجانب عروض سينما الأطفال ببهو القصر .


بالإضافة إلى تنظيم  ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة ريتا وفيق تحت عنوان "ارسم ولون" واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم وتم تكريم الموهوبين بجوائز رمزية.


و عقد بيت ثقافة صدفا محاضرة تثقيفية بعنوان "أهمية النظافة وانعكاسها علي المجتمع" بمقر بيت ثقافة صدفا قدمتها هدي محمد عبد الحكيم مسئول التثقيف الصحي بصدفا والتي تناولت الحديث حول أهمية نظافة الفرد لتجنب حدوث عدوى فيروس كورونا والوقاية منها وقدم نبذة تعريفية عن أهمية النظافة الشخصية. 


وأقام بيت ثقافة القوصية ندوة تثقيفية بعنوان "التنمر المدرسي" وذلك بمقر مدرسة جاد الرب الابتدائية بالقوصية برئاسة دعاء الخطيب وبحضور شعبان عبد السلام موجه اول اللغة العربية بالقوصية، قدم فيها الأستاذ الدكتور ناصر عبد الراضي مفهوم التنمر المدرسي هو نوع من أنواع التنمر الذي يحدث في البيئات التعليمية. 


واضاف الاديب عبد الغني مسعود رئيس مجلس إدارة نادي الادب بثقافة القوصية قائلاً أن آثار التعليم على ضحايا العنف المدرسي والتحرش كبيرة قد يؤدي إلى العنف والتسلط على أيدي المعلمين أو الطلاب الآخرين، كما قدمت سامية شوقي نبذة مختصرة عن انواع التنمر قائلة أن هناك أربعة أنواع أساسية من الإساءة والتنمر المدرسي  لفظي و جسدي و نفسي وإلكتروني. وفي حين يمكن أن يتعرض الضحايا للتنمر في أي سن فإن الأطفال في سن المدرسة هم الأكثر شعبية للتنمر المدرسي .

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