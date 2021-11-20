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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أزمة كهرباء.. تفاصيل انسحاب الجوكر من حفله بـ مسرح الزمالك

الجوكر
الجوكر

كشف الرابر أحمد ناصر “الجوكر” سبب إنسحابه من حفله الذى أقيم مساء أمس بمسرح الزمالك .

وكتب الجوكر عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع إنستجرام:" أنا بعتذر جدا لكل الناس اللي جت النهاردة عشان تحضر حفلتي في مسرح الزمالك".

وأضاف الجوكر:" اللي حصل النهاردة كان الظروف خارجة عن إرادتي تماما، كان في مشكلة في الكهرباء من عند المسرح وانتظرنا كتير إنهم يحلوها وللأسف مفيش حاجة اتحلت".

وتابع الجوكر:" هفضل دائما مهتم إن أي حفلة أعملها تكون حاجة تليق بيكم، عشان كدة بعد أسبوع هنعلن عن ميعاد حفلة تانية في مكان تاني، وكل الناس اللي جت حفلة النهاردة، مدعوة لحضور
الحفلة الجاية بدون مقابل،والحفلة اللي جاية دي مش هتكون بدل حفلة النهاردة. الحفلة اللي جاية دي احنا هنتكفل بدخول الناس اللي جت حفلة النهاردة فيها مجانا تعويضا ليهم عن موقف احنا
ملناش ذنب فيه *ومستفدناش منه أي حاجه *".

وأختتم الجوكر :" *تمن تذاكر حفلة النهاردة ياريت تتواصلوا مع مسرح الزمالك مباشرة عشان تستردوه ..وأخيرا حابب أشكر ضيفي المحترم إيفيل
وأشوفكم قریب".

الجوكر 

 

احتلت أغنية الجوكر الجديدة "رقم 1 ده مش انت" المرتبة الثانية في تريند يوتيوب منذ صباح اليوم، وأصبحت أرقام مشاهداتها في تصاعد مستمر، خاصة أنه يعود بعد غياب لفترة طويلة. 

 

ألحان أغنية "رقم 1 ده مش انت" مشابهة لأغنية "تسلا" التي طرحها المغني والرابر مروان موسى منذ حوالي شهرين واقتربت من تحقيق حوالي 8 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”. 

يعود الجوكر الذي يصفه البعض بأحد أيقونات الراب في مصر، بعد غياب دام أكثر من عامين تناثرت خلالهما شائعات قراره اعتزال الغناء،  ليقرر تعويض جمهوره عن الاختفاء طوال تلك المدة عبر عمل غنائي مثير للجدل تم تصويره بشكل فيديو كليب في منطقة الهرم. 

 

وحملت الأغنية شرارة انطلاقة فنية للجوكر عبر التجديد الكامل في محتوى الكلمات والموسيقى وحتى "الستايل" الخاص به شخصيا، ليعلن بها عودته لساحة الراب بشكل جديد ومختلف كليا عن جميع أعماله السابقة.
 

مسرح الزمالك احمد ناصر رقم 1 ده مش انت حفلات مسرح الزمالك احمد الجوكر

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