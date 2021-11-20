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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

في لقطة إنسانية ..أكرم توفيق يهدي تيشرت الأهلي لمشجع من ذوي الاحتياجات

صدى البلد

قدم أكرم توفيق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقطة إنسانية رائعة لأحد مشجعيه من الاطفال.

و ظهر أكرم توفيق وهو يهدي تيشرت الأهلي لأحد المشجعين من ذوي الاحتياجات ، مما حازت الصورة علي اعجاب الجمهور . 

أكرم توفيق: بذلنا مجهودا كبيرا ونستحق الفوز على المقاولون

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و كان قد أبدي أكرم توفيق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

 

وقال أكرم في تصريحات بعد المباراة: «الحمد لله على الفوز، بذلنا قصارى جهدنا خلال المباراة، ولاعبو الفريق كان لديهم إصرار على تحقيق النقاط الثلاث، وإسعاد جماهير الأهلي».

 

وواصل: «لعبنا مباراة كبيرة أمام المقاولون العرب، ونستحق الفوز والمنافس لعب بشكل دفاعي، وحاولنا استغلال المساحات على الأطراف، وفي النهاية سجلنا هدفًا عن طريق حمدي فتحي، وخرجنا بالنقاط الثلاث».

 

وأكد أكرم توفيق أنه لم يتعرض للإصابة خلال المباراة، بعد التدخل العنيف مع أحد لاعبي المقاولون العرب، وشعر فقط بضيق تنفس بسيط، لكنه الآن بحالة جيدة.

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