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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النور قطع.. أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ في الساعات الأولى من صباح اليوم |شاهد

صدى البلد

 شهدت المحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم، تساقط الأمطار بغزارة على كافة أنحاء كفر الشيخ يصحبها رعد وبرق في مناطق متفرقة بمدينة دسوق.

كما انقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بكفر الشيخ بسبب شدة تساقط الأمطار.

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة موجة الطقس السيئ، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أصدر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تعليماته بشأن تفعيل غرفة الأزمة بالمديرية لمتابعة استعدادات مراكز الشباب والأندية  لمواجهة موسم الامطار الغزيرة التي قد تتعرض لها المحافظة خلال الفترة المقبلة  وطوال موسم فصل الشتاء ارتباطاً بالتغيرات المناخية في هذا التوقيت.

ووجه باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول، وسوء الأحوال الجوية المحتملة بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقر الإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

كما شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بضرورة تنظيف أسطح المقرات والمباني التابعه لها وفتح  صفايات المياه و التأكد من توصيلها بالمجاري الرئيسيه مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج الى ذلك ،  بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقررات وتجهيز مصدر صرف دائم لها.

كما شدد على التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائي بالمقرات والملاعب، وتوصيلات مبردات المياه التأكد من صرف المياه بالملاعب و صلاحية أعمدة و كشافات الإنارة، بالإضافة إلى عدم مد أي توصيلات كهربائية خارج المقرات والملاعب وحمامات السباحة.

 

وكلف محروس، مسئولى الإنشاءات في الإدارات الفرعية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وموافاة  غرفة إدارة الأزمة المركزية بالمديرية بتقارير دورية عما يتم اتخاذه حيال هذا الأمر، فصل التيار الكهربائي عن الأعمدة الكهربائية في كافة الملاعب والمباني الإدارية، وكذلك المنشآت الرياضية حال سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، حيال ذلك لحماية الأفراد من أية أخطار.

رعد وبرق
رعد وبرق
امطار
امطار
امطار ورعد
امطار ورعد
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رعد وبرق
رعد وبرق
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