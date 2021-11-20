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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

بعد تعطيل الدراسة.. أمطار غزيره تضرب دمياط

الأمطار في شوارع
الأمطار في شوارع دمياط

شهدت محافظة دمياط موجة من الأمطار الغزيرة منذ فجر اليوم بكافة أنحاء مدن وقرى المحافظة، صاحبها رياح شديدة .

أدى سقوط الأمطار بغزارة  إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع نتيجه لانسداد البالوعات بالشوارع الرئيسية بالمدن مما أثر على الحركه المرورية بالشوارع. 

ومن جانبها  قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة يومى السبت والأحد الموافقين ٢١،٢٠ نوفمبر الجارى بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ .  

ذكرت الهيئة فى تقارير صادرة عنها أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول امطار غزيرة، وبناء عليه أصدرت "المحافظ" هذا القرار والذى يشمل تعطيل الدراسة لطلاب المدارس والمعلمين

وكان شهدت المحافظة تساقط لأمطار على كافه أنحاء المحافظة فلقد تعرضت معظم مدن محافظة دمياط ، لموجة من التقلبات الجوية وتساقط غزير لأمطار مصحوبة بانخفاض السحب وغيوم ورياح خاصة على الطرق السريعة وجاءت تحذيرات بعدم السفر على الطرق العام تخوفا من سوء حالة الطقس وانعدام الرؤية نتيجة للغيوم.

كما أعلنت محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجات الطقس السيئ، موجهة بالالتزام التام بالخطة الموضوعة مسبقًا للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة وأية تداعيات قد تحدث نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الطقس.

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محافظة دمياط سقوط الأمطار هيئة الأرصاد الجوية الامطار الاحوال الجوية رفع درجة الإستعداد القصوي

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