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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاض 40 درجة وثلوج.. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين حول طقس اليوم

صدى البلد

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، عن  حالة الطقس اليوم على محافظة القاهرة الكبرى وباقي المحافظات.


وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة وجود منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، وذلك تزامنا مع وجود منخفض في طبقات العليا.


وأضافت أن المنخفض الجوي سيتسبب في انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير يصل إلى أكثر من 40 درجة، متابعة: انخفاض درجات الحرارة سيصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة.


ونوهت بأن تساقط الأمطار سيصاحبه برق ورعد وتساقط حبات البرد، خاصة محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط ومطروح وكفر الشيخ.


وفيما يخص درجات الحرارة على المحافظات، أوضحت أن محافظات شمال الصعيد ستشهد سقوط أمطار تتراوح من البسيطة للمتوسطة، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة، مسترسلة: محافظات جنوب الصعيد لن تشهد تساقط أمطار.


ونصحت المواطنين بضرورة توخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق، والابتعاد عن المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة، كما شددت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية في الساعات الأولى من النهار والمتأخرة من الليل.

 

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