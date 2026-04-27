أحمد موسى: مشروعات تنموية كبرى تعكس رؤية مصر للمستقبل.. والقطاع الخاص شريك أساسي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ مشروعاتها التنموية الكبرى في مختلف القطاعات، مشددًا على أن منطقة الجلالة تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية السياحية والعمرانية والاقتصادية، بما يعكس رؤية الدولة للمستقبل.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "يقولك مصر فين؟ مصر يا سيدي أهي. بنتكلم على عقارات ومباني وشقق وأبراج، أيوه بنعمل أبراج، إيه اللي مزعلك؟ نعمل أبراج في الجلالة.. متضايق من إيه؟".

وأضاف أن منطقة الجلالة تُعد من أبرز المناطق الواعدة، مؤكدًا أنها تمثل منطقة جذب سياحي غير مسبوق، على غرار مدينة العلمين، نظرًا لموقعها المميز المطل على البحر الأحمر وقربها من قناة السويس.

وأشار إلى أن المنطقة تمتلك مقومات قوية، لافتًا إلى أن ما ينقصها فقط هو زيادة حركة السفن، مضيفًا: "إن شاء الله هترجع وتبقى أفضل من الأول".

وتابع أن الجلالة تشهد تنمية متكاملة تشمل الجوانب السياحية والعمرانية والاقتصادية، إلى جانب إنشاء مشروعات صناعية ومراسي لليخوت، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة.

وأوضح موسى أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف وصول نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 70%، دعمًا للنمو الاقتصادي.