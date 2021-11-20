لاتسيو يستضيف يوفنتوس في مواجهة نارية بـ الدوري الإيطالي

مباريات السبت

يستضف فريق لاتسيو نظيره يوفنتوس، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء،على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق لاتسيو بقيادة مدربه ماوريسيو ساري، لتحقيق الفوز على يوفنتوس في مباراة الليلة، لمواصلة مطاردة أتالانتا على المركز الرابع.

على الجانب الآخر، يطمح فريق يوفنتوس، في خطف الثلاث نقاط من لاتسيو، لتحسين وضعه الكارثي في مسابقة الدوري الإيطالي.

وخاض يوفنتوس 12 مباراة، في مسابقة الدوري الإيطالي “حتى الآن” فاز في 5 مباريات فقط، وخسر 4 لقاءات، بينما تعادل في 3 مواجهات.

يذكر أن آخر مباراة جمعت يوفنتوس ولاتسيو، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز البيانكونيري 3-1.

ترتيب لاتسيو ويوفنتوس:

يحتل لاتسيو المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد يوفننتوس في المركز الثامن بـ 18 نقطة.