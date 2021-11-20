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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم أخذ البنت من مال أبيها البخيل دون علمه لتجهيز نفسها؟ ..الإفتاء تجيب

حكم أخذ البنت من
حكم أخذ البنت من مال أبيها البخيل من وراءه لتجهيز نفسها؟

حكم أخذ البنت من مال أبيها البخيل من وراءه لتجهيز نفسها؟ .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، من سيدة زوجها بخيل وتريد شراء جهاز ابنتها ، ولا يريد والدها مساعدتها، على الرغم من عمل الابنة، ولكن أعباء الحياة ثقيلة، فتضطر الأم أخذ الأموال دون علم الأب، فما حكم ذلك؟

 

حكم أخذ البنت من مال أبيها البخيل من وراءه لتجهيز نفسها؟

 

وجاء رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنها إذا اضطرت إلى ذلك فتأخذ ما يكفي الأساسيات بالمعروف، ولكن لا تأخذ للرفاهية، تأخذ من أجل الشيء الأساسي الضروري، لأنه في الأصل الأب هو المسئول عن النفقة وإشباع احتياجات بيته.

حكم أخذ مال الزوج المسرف دون علمه 

 

وأجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن أخذ الزوجة مال زوجها دون علمه لم يحله رسول الله ويذكره الا عند امساك الزوج بخلاً فلا يقضى حاجتها وحاجة ابنائها ويكون بقدر ما تسد به حاجتها وابنائها.

 

وعليه فإنه ليس للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه ، وإن كان مشهوداً له بالإسراف.

 

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " حكم الشرع في الزوج الذي لديه أموال كثيرة ولا ينفق على أهل بيته ؟ ".

 

وأَضاف "شلبي" في إجابته عن السؤال قائلا، إن البخل حرام وهو أن الإنسان لا ينفق على المسؤولين منه من أهل بيته، كما أنه لا ينفق حتى على نفسه رغم امتلاكه الكثير من الأموال ولكنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة وأفنى عمره كله في تجميع الأموال دون توجيهها إلى الخير من خلال إنفاقها على أهل بيته والمحتاجين.

 

وأوضح أمين الفتوى، أن البخيل الذي عاش عمره كله في جمع الأموال، سيأتي في نهاية المطاف يوم يموت ويترك كل هذه الأموال التي أضاع عمره في تجميعها واضاع رضى الله عن في عد إنفاقها على أهل بيته والمحتاجين.

 

وأشار "شلبي" إلى الحديث الشريف الذي أكد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى " كفى بالمرء إِثما أن يُضَيِّع مَن يقوتُ".

 

ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "هل سرقة الزوج البخيل حرام؟".

 

وقال الورداني، عبر فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، ": إن ما تأخذه الزوجة من زوجها هي وأولادها بالمعروف ليس سرقة لأنه يجب عليه النفقة، فأنت أخذت منه ما كان واجبًا عليه".

 

وأضاف الورداني: من أين تجد النساء الأموال لما تريد نفقته، لكن حال كون الزوج يرفض إعطاءها الحق تأخذه بحدود ما يكفيها وولدها بالمعروف ولا يكون سرقة لكنه الحصول على الحق.

حكم أخذ البنت من مال أبيها البخيل من وراءه لتجهيز نفسها أخذ الأموال دون علم الأب أبيها البخيل الزوج المسرف مال الزوج الزوج

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