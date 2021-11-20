ترشح 1153 طالبا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

انطلق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة ، يوم الخميس الماضى 18 من نوفمبر بسحب وتقديم استمارات الخاصة بالترشح .

واستقبلت إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة 1153 طالبًا وطالبة من الراغبين في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية .

من المقرر أن تعلن الكشوف المبدئية ، غدا الأحد الموافق 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

كما تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الانتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

وعلى الجانب الأخر ، شدد الدكتور محمد عثمان الخشت، على عدم السماح بالتدخل في إرادة الطلاب والإصرار على انتخابات شفافة ونزيهة، وعدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية، وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب .



بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم أو الاقتراع للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.