على متن طائرة واحدة.. وزير الخارجية ونظيره اليوناني يتوجهان إلى البحرين

نشر وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم السبت، صورة تجمعه بوزير الخارجية سامح شكري، على متن طائرة انطلقت من أثينا نحو البحرين.

وقال ديندياس عبر حسابه بموقع "تويتر": "بعد الاجتماع الرباعي في أثينا، أسافر اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى البحرين حيث سنشارك معا في منتدى حوار المنامة".

وأضاف "التركيز سيكون على النموذج الفريد للعلاقات اليونانية المصرية والتطورات في شرق المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتوجه شكري إلى العاصمة اليونانية أثينا أمس؛ للمُشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء خارجية كل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن هذا الاجتماع الوزاري يُعقد في ظل توافق الرؤى الإستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع.

وتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.