تأهب شديد فى مياه أسيوط استعدادا للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، عن استعداد الشركة لمواجهة موسم الأمطار، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وتوقعات هطول السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها المرحلة المقبلة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ.

وأكد على توافر المولد الإحتياطى (الديزل) بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وجاهزية المعدات وشفاطات وسيارات كسح المياه التعامل الفوري مع أى تجمعات، مشيرا الى أنه فى ظل توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فإن كافة معدات الشركة جاهزة للتعاون مع الشركات التى تشهد محافظاتها سقوط أمطار غزيرة.



وأضاف "درة" أنه تم تشكيل لجنة من مسئولي الشركة لإدارة الأزمات والكوارث، وتم رفع درجة التأهب القصوى بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرفة عمليات الشركة وغرفة عمليات المحافظة، وانتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، وفرق التطهير، وفرق متابعة المحطات علي جميع مواقع العمل وفقا لخطة الانتشار.