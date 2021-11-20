بالأسماء.. مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنيا

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين اليوم السبت، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 1854 م - ا - ع ملاكي، وسيارة مجهولة فرت هاربة، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث الجنائية وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "عز س 36 سنة عامل، وإصابة 3 آخرين وهم أحمد. ع 40 عاما ومحمود . م 60 عاما وأبوحسن. ف 32 عاما، وجميعهم يقيمون بمحافظة الأقصر في جنوب الصعيد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وانتقل رجال المرور للمعاينة ورفع آثاره وتباشر النيابة العامة التحقيق والتصرف.