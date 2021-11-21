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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة نادرة.. ثلاثة أفاعي كوبرا تحتضن بعضها أعلى شجرة|شاهد

افاعي كوبرا
افاعي كوبرا

كشفت لقطة غير عادية لحظة  تشابك ثلاثة من أفاعي الكوبرا السامة حول شجرة بعد إطلاقها في الحياة البرية في الهند.

ووفقاً لصحيفة "مترو"، التقط المرشد نيلش وانكيدي ، 32 عامًا، اللقطات بينما كانت الثعابين تتسلق شجرة في محمية ملغات للنمور في ولاية ماهاراشترا الغربية.

وأنقذ نيليش الثعابين من ثلاثة أماكن مختلفة في قرية حريصال المجاورة للمحمية يوم الأربعاء.

قال: "لقد أنقذت مئات الثعابين في العشرين عامًا الماضية لكنني لم أر مثل هذا المشهد مطلقًا.. كان من المدهش رؤية الثلاثة معًا".

يُظهر الفيديو الكوبرا الثلاثة وهم يصفرون يظهرون  رؤوسهم الأيقونية ، وهم يلتفون حول جذع شجرة بينما يشاهدهم ثلاثة رجال متواجدين بمكان الافاعي.

وأوضح نيليش إن الثعابين تسلقت الشجرة بعد إطلاقها في الغابة. لقد كان مشهدًا رائعًا لأنهم لم يركضوا إلى العشب أو الجحور. "ظلوا معلقين على الشجرة لمدة 15 دقيقة".

 

 

افاعي كوبر شجرة الهند البرية منوعات طرائف وعجائب اخبار المنوعات أخبار الترفيه متداول

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