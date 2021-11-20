أهلي 2007 يفوز على وادي دجلة برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 فوزًا كبيرًا خارج ملعبه، على مضيفه وادي دجلة، بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: آدم طارق - محمد السيد - زياد وائل - كريم عمرو.

الوسط: محمد رأفت - عمر فتحي - حازم عاشور- عصام أحمد - أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».



وشارك محمد طه بدلًا من محمد رأفت، وحمزة علي عماد بدلًا من عصام أحمد، وزيدان ناجح بدلًا من زياد وائل.

وجاءت رباعية الأهلي في المباراة عن طريق أحمد الشيخ (هدفان)، وعصام أحمد والبديل حمزة علي عماد بهدف واحد لكل منهما.

بهذا الفوز رفع أهلي 2007 رصيده إلى 19 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، بعدما فاز على كل من: الشرقية للدخان 7-0، وغزل المحلة 6-0، وإنبي 3 - 1، والمقاولون 4-3، والإسماعيلي 2-0، ووادي دجلة 4-0.. فيما تعادل مع فاركو 1-1.. بينما خسر أمام الاتحاد السكندري 0-1، وسجل 27 هدفًا، مقابل تلقي مرماه 6 أهداف.



ويضم الجهاز الفني لفريق 2007 بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً ومحمود عبد الله مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحسن عبد المطلب طبيب الفريق ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبو زهرة أخصائي التدليك.