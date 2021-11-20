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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أروقة الجامع الأزهر تعلن موعد اختبارات المتخلفين للعمل محفظ قرآن ومعلم قراءات

الجامع الازهر
الجامع الازهر

أعلنت إدارة الجامع الأزهر أنه تقرر إجراء اختبارات المتخلفين عن حضور اختبارات محفظي القرآن الكريم، ومعلمي التجويد والقراءات بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات، وذلك يومي الأربعاء والخميس ٢٤ و ٢٥ نوفمبر الجاري، بمقر الجامع الأزهر بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وكان الجامع الأزهر قد أعلن من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر  عن إتاحة فرصة التقدم للعمل  محفظ قرآن كريم ومعلم تجويد وقراءات بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات في الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الماضي وفق الضوابط والشروط التالية:

- إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا. 
- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.
- بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم قراءات، يُشترط إجادة أصول القراءات العشر.

- أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المُحالين على المعاش.

- الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التي يعمل بها الموظف؛ للعمل بأروقة الجامع الأزهر بعد أوقات العمل الرسمية.

- ستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة (لائحة التدريب).

- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.

- أن يكون المؤهل الدراسي مناسبًا لطبيعة العمل.

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