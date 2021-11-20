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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الشرقية: لا تعطيل للدراسة غدا

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي باسم محافظة الشرقية انه لا تعليق غدا للدراسة وإستمرار رفع درجة الإستعداد للقصوي.

فيما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار حاله التأهب بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة الظروف الجوية السيئة مؤكداً  استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى المحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط مياه الأمطار علي أنحاء المحافظة.

 

 أشاد المحافظ بالأطقم الفنية والعاملين بمجالس المدن الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع تحت الظروف الجوية الصعبة، لتسيير حركة المرور والسيارات بالشوارع، موجهًا الشكر إلى جميع الجهات المعاونة مثل قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرور والحماية المدنية، والعاملين بغرف العمليات علي الجهود المبذولة خلال فترات تساقط الأمطار.

كان محافظ الشرقية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجه الإستعداد القصوي والتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي لرفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسيه واماكن تجمع مياه الأمطار بالانفاق ونزلات الكباري لتسيير حركه السيارات وعبور المواطنين، مناشدآ  المواطنين بالإبتعاد عن أعمده الإناره بالشوارع وخاصه وقت سقوط مياه الأمطار و الإبلاغ عن أي أعطال بالأعمدة أو في حاله وجود ماس كهربائي بها حرصاً علي سلامتهم.

الشرقية مياة الشرب محافظ الشرقية الصرف الصحى السيارات المرور مدارس

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