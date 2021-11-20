الحماية المدنية تفتح طريقا أُغلق بعد سقوط شجرتين على أسلاك كهربائية بالفيوم

أعادت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الفيوم، فتح طريق الفيوم/ نقاليفة عند قرية زاوية الكرادسة بسبب سقوط شجرتين علي الأسلاك الكهربائية وغلق الطريق امام حركة السيارات.

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بسقوط شجرتين في الطريق المؤدي إلى قرية نقاليفة .

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم بمرافقة قوات الحماية المدنية لفتح الطريق والبحث عن مصابين واستطاعت قوة، إزالة الشجرتين بمعاونة رجال الوحدة المحلية بقرية الزاوية الكرادسة برئاسة المهندس هاني ابوبكر رئيس الوحدة، وفتح الطريق امام السيارات وسحب الشجرتين إلى جانب الطريق.

وأكد رئيس الوحدة المحلية عدم وجود إصابات أو تلفيات وأن سبب سقوط الشجرتين الرياح العاتية التي ضربت محافظة الفيوم مساء اليوم.

وأضاف المهندس هاني أنه تم الاتصال بطوارئ شركة الكهرباء؛ لإعادة الأعمدة لمكانها، وتوصيل الأسلاك المنقطعة، نتيجة تساقط الشجرتين، وإعادة التيار الكهربائي للقري التابعة لزاوية الكرادسة.