أخبار التعليم| طارق شوقى يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي.. التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب رئيس الجمهورية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

طلاب المدرسة اليابانية يوجهون رسالة للسيسي : بنحبك يا ريس

احتفل طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالعاشر من رمضان بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجهت الطلاب الشكر للرئيس السيسي على تبنيه مشروع المدارس المصرية اليابانية، كما وجه الاطفال كلمات تعبر عن حبهم للرئيس السيسى" بنحبك ياريس" كل سنة وحضرتك طيب ياريس وربنا يخليك لينا.

عميد تربية عين شمس يكشف سيناريوهات التعامل مع الامتحانات في ظل كورونا | خاص

قال الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إن الجامعة وضعت خطة، تستهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية، من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية، تتضمن متابعة التزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والإحترازية، والتأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب، ومتابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة.

جامعة حلوان: نشاط الاتحادات الطلابية وسيلة ديمقراطية لاكتشاف القيادات والعمل على تنميتها

بدأت جامعة حلوان مارثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى 2021-2022 وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث بدأت الجامعة يوم الخميس الماضي من الساعة التاسعة صباحا استقبال اوراق الطلاب الراغبين بالترشح للاتحاد بكافة كليات الجامعة .

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لجميع معلمين وأولياء أمور تلاميذ رابعة ابتدائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال وزير التربية والتعليم: “تعرفوا أكثر على فلسفة منهج الرياضيات لـ الصف الرابع الابتدائي ومدى أهمية Math techbook وأثره في تعلم الطلاب، عن طريق الانضمام إلي ورشة عمل مقدمة من Discovery Education وبنك المعرفة المصري يوم الأربعاء الموافق ٢٤ من نوفمبر 2021 الساعة ٥ مساءً”.

لتثبيت المعلومات.. وزير التعليم يدعو الطلاب لحل أسئلة منصة حصص مصر

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن حل الأسئلة على الوحدات التي يذاكرها الطالب هو أفضل طريقة لتثبيت المعلومات.

ودعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جميع الطلاب للدخول على "بنك الأسئلة" الموجود على منصة حصص مصر لمراجعة المقررات أولا بأول.

نائب وزير التعليم : أطفالنا يحتاجون لمنظومة تعليمية تعتمد على التفكير الإبداعي

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم أن العالم يحتفل اليوم بـ اليوم العالمي للطفل.

وقال نائب وزير التربية والتعليم : أعلنت الامم المتحدة منذ ١٩٥٤ أن يوم ٢٠ نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي للطفل ،وجاء شعار الاحتفالية هذا العام "مستقبل افضل لكل طفل".

خدمة اجتماعية جامعة حلوان تفتح باب الالتماسات لدور سبتمبر

أعلنت كلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان عن نتائج طلاب الفرق النهائية الذين خاضوا امتحانات دور سبتمبر للعام الجامعي 2020/2021.

وفتحت الكلية باب الالتماسات على نتيجة دور سبتمبر منذ يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور زغلول عباس عميد الكلية والدكتور وجدي محمد احمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

تعليم القاهرة: لا قرار بتعليق الدراسة في المدارس بسبب الأمطار حتى الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه لم يصدر حتى الان قرارا بتعليق الدراسة في مدارس القاهرة غدا بسبب الأمطار.



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"مفيش أحسن من التعليم بتاع زمان؟".. مقولة يرددها جدودنا وكبار السن لأحفادهم في جميع البيوت، فجميع القصص والذكريات تؤكد أن التعليم "القديم" كان من أعظم أنظمة التعليم، الذي ولد من رحمه العظماء والوزراء والعلماء والمشاهير الذين تتشرف بهم مصر الآن.

طارق شوقي: التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب رئيس الجمهورية

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، في احتفالية ختام برنامج "هي تقود She Leads"، للعام الثاني على التوالي، والذي يهدف إلى تقديم الدعم لطالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهم وأفكارهم وتحويلها إلى مصادر دخل ثابتة وذلك عن طريق تدريبات مصممة لتنمية مهاراتهم الشخصية والعملية.

رئيس جامعة حلوان: سوف نقوم بتطعيم الطلاب تحت 18 سنة بلقاح فايزر

قال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة سوف تقوم بتطعيم طلابها ممن لم يتخط ١٨ عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة على سلامة جميع منتسبيها وخلق بيئة جامعية خالية من الأمراض.

نائب وزير التعليم: القضاء أنصف معلم الدقهلية المعتدى عليه وأعاد هيبته

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إنه يتوجه بالشكر إلى القضاء المصري، على إصدار أسرع حكم لإعادة هيبة المعلمين.

رئيس جامعة القاهرة: الدراسة منتظمة غدا بناء على تقرير هيئة الأرصاد.. خاص

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الدراسة منتظمة غدا في جامعة القاهرة بناء على التقرير الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية .

انتظام العمل الدراسي بجامعة عين شمس ..غدًا

أكد مصدر مسئول بجامعة عين شمس خلال تصريحات خاصة لـ “صدي البلد” أن الدراسة غدا منتظمة فى كليات جامعة عين شمس وتسير بشكل طبيعي ومنتظم، نافيًا ما قيل عن تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.