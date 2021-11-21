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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة ..خبير نفسي يوضح سببين لزواج الرجل من الثانية بعد زواج بيج رامي .. أعراض خطيرة للأزمة القلبية

بيج رامي
بيج رامي

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، تعرف عليها خلال التقرير التالي:

بعد الشفاء من كورونا.. طبيبة أمراض معدية تنصح بتناول هذه الأطعمة
أكدت مجموعة من الدراسات العلمية، أن الرعاية مهمة لمرضى كورونا، حتى بعد الشفاء من المرض، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب الاهتمام بتناولها خلال فترة ما بعد الشفاء.

بعد ارتباط بيج رامي.. خبير نفسي يوضح سببان لزواج الرجل من الثانية
تسبب الزواج الثاني لـ بطل كمال الأجسام بيج رامي؛ في حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، وبالمجتمع، وسط تعجب من خيانته لثقة زوجته، خاصة أن تصريحاتها السابقة، أكدت دعمها ومساندتها له خلال رحلة كفاحه.

علامات تحذيرية تشير لخطورة إصابتك بـ الأزمة القلبية
الأزمة القلبية هي السبب وراء عدد كبير من حالات الوفاة، وقد تظهر علامات أقل شهرة لنوبة قلبية في الفم.

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف
أثار خبر زواج بيج رامي الثاني حالة جدل كبيرة على السوشيال ميديا بين النساء والرجال وسادت حالة من الحزن على زوجته الأولى التى شاركته كفاحه حتى أصبح بطل عالمي وفى النهاية فوجئت بخبر زواجه من امرأة أخرى.

كورونا القلب مرضى كورونا بيج رامي كمال الأجسام الصحة والمرأة الزواج الثاني

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