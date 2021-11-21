التنمية المحلية تكشف سبل تعويض متضرري سيول أسوان

أكد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن كافة الوزارات المعنية لديها توجيه بسرعة تعويض كل الأسر التي تضررت من السيول بأسوان.

وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" اللواء محمود شعراي، اطلع على البيوت الجاهزة لاستقبال أهالينا هناك ويوجد تعاون مع منظمات المجتمع المدني وعقد معهم الوزير اجتماعا بديوان عام المحافظة لتوحيد الجهود لدعم الأسر المتضررة بشكل منظم وكامل، كما اجتمع مع أهالينا المتضررين وتم نقل الرسالة لهم وسماع كلامهم واستكمال الحصر للمنازل التي شهدت انهيارات جزئية وكلية.

وأشار إلي أنه تم الحصر والتدقيق الفعلي من منظمات المجتمع المدني لما لهم من خبرة في الانتشار السريع وتم بدء التدخل الفعلي واللوادر بدأت التنفيذ والعمل بشكل منظم.

