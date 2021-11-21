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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقيادة بوقرة..

منافس مصر.. بونجاح وبلايلي في قائمة منتخب الجزائر لكأس العرب

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قائمة الفريق التي ستخوض منافسات كأس العرب المقرر إقامتها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر في قطر.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد الجزائري، فإن مجيد بوقرة سيكون المدير الفني للفريق وليس جمال بلماضي خلال المشاركة العربية، حيث يتشكل قوام الفريق كاملًا من لاعبين في أندية عربية.

وشهدت قائمة الجزائر تواجد بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، ويوسف بلايلي لاعب قطر القطري لقيادة الخط الهجومي للفريق إلى جانب ياسين براهيمي لاعب الريان القطري.

ويلعب المنتخب الجزائري في كأس العرب ضمن منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات مصر، السودان ولبنان.

وتضم قائمة الجزائر كلًا من:


حراسة المرمى: مبولحي "الاتفاق"، مجادل "بارادو"، زغبة "ضمك".

خط الدفاع: تاهرات "الغرافة"، عبد اللاوي "الاتفاق"، بن عيادة "النجم الساحلي"، بوقرة "بارادو"، العمري "قطر"، توقاي "الترجي"، شتي "الترجي"، بدران" الترجي".

خط الوسط: عبيد "النصر"، بن دبكة "الفتح"، دراوي "شباب بلوزداد"، مريزيق "شباب بلوزداد".

خط الهجوم: بونجاح "السد"، سعيود "الطائي"، مزياني "النجم الساحلي"، براهيمي "الريان"، بلايلي "قطر"، زروقي "بارادو"، بوتمان "النجم الساحلي" هلال سوداني "ضمك".

الاتحاد الجزائري لكرة القدم كأس العرب مجيد بوقرة جمال بلماضي بغداد بونجاح يوسف بلايلي ياسين براهيمي

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