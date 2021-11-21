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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين يستعرض انجازات مصر: معدلات النمو تجاوزت 5.6% والسياحة تعود بكامل قوتها واكتشافات الغاز والنفط تزدهر وتتسع

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في فعاليات المؤتمر السنوي الـ 30 للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، مع كبرى الشخصيات السياسية والاقتصادية من الولايات المتحدة الامريكية والوطن العربي.

وعرض النائب محمد أبو العينين فيلمًا تسجيليًا في فعاليات المؤتمر  عن إنجازات الدولة المصرية في 7 سنوات بكافة القطاعات.

وقال وكيل مجلس النواب، إن هناك رسائل سلبية عن مصر يتم تصديرها للخارج بشكل خاطيء، لكن الحقيقة أن مصر تزدهر وتحقق تقدمًا في كافة المجالات، وإذا ما قمتم بزيارة لمصر ودراسة التطور الحادث بها ستجدون نتائج هائلة.

 وأضاف أبو العينين أنه خلال الـ 7 سنوات الأخيرة حققت مصر إنجازات كبيرة، وعلى سبيل المثال إنجاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تفوق مساحتها، مساحة القاهرة 3 مرات، وتعتبر أكبر مدينة ذكية في العالم، وسيتم الانتقال إليها خلال شهور قليلة ".

وتابع أبو العينين: "الرئيس السيسي منذ شهرين أعلن عن الجمهورية الجديدة وهذا يعني الكثير لحياة المصريين، ومنذ أسبوعين أعلن الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ في مصر ما يعني انتشار الأمن والاستقرار في كل ربوع مصر".

وقال أبو العينين إننا نهزم الإرهاب الذي يقف امام الإنسانية، وأمام ما نحققه من تقدم، وجماعات الإرهاب التي تحاول تشويه الدين وليس لها علاقة بالفكر الإسلامي وتعليماته.

وقال إن معدلات النمو في مصر في ازدياد كبير، فقد تجاوزت 5.6 %، ونسبة الإشغال في الفنادق تصل إلى 90 %، والسياحة تعود بشكل كامل في كل المدن، واكتشافات الغاز والنفط تزدهر وتتوسع، حيث نجحنا في تلبية الطلب الداخلي من الغاز، وأصبحنا نُصدّر للخارج أيضًا.

واكد أبو العينين أن 28 محافظة مصرية تحظى بالتطور والاهتمام من جانب القيادة السياسية، حيث أطلق الرئيس السيسي مشروعًا تنمويًا ضخمَا يغير حياة 58 مليون مصري بتكلفة 700 مليار جنيه، بواقع 14 ألف مشروعًا مختلفا، ويركز على الفئات الأكثر فقرًا، وهو مثال جيد على سرعة النمو التي تحدث في كل ربوع مصر.

وقال إن الرئيس السيسي تحدث في خطابه عن المشروعات التي حدثت في مصر على مدار 6 سنوات، وأعتقد أنه يتجاوز ما حدث خلال 20 عامًا.

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