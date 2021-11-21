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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مش بالشكل.. علي جمعة : العلاقة بين العبد وربه معتمدة على القلب والعمل

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الشكل ليس هو المعتمد والمدخل فيما بين العبد وربه، فالله لا ينظر إلى الأجسام ولكن ينظر إلى القلوب.

 

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وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن النبي الكريم قال في حديثه الشريف "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".

وأشار إلى أن الشكل لا تبنى عليه الأحكام أو به يتوسل المسلم إلى الله، فالمعتمد الحقيقي هو القلب والعمل، فالقلب بين العبد وربه، واللسان بين العبد والبشر.

وأكد أن الأعمال بالنيات وليست بالأفعال وكثرتها، فعبد الرحمن بن ملجم كان حافظا للقرآن ، وقتل سيدنا علي بن أبي طالب لأنه كان يحفظ أهل اليمن القرآن ، قائلا "عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه لأنه فتح باب شر كبير".

وذكر أن صلاح القلب يعني صلاح الإنسان كله، وإذا فسد يعني فساد الإنسان كله، وتقويم الإنسان لم يكن يوما بالشكل، فلا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح.

الدكتور علي جمعة الازهر الشريف الشكل القلب والعمل العبد والبشر

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