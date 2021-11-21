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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مشروع قانون لمعاقبة الكلاب بعد هجوم مروع على طفلة أثناء عودتها من المدرسة|شاهد

طفلة
طفلة

هاجم اثنين من الكلاب المسعورة طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 أعوام في طريقها إلى المنزل أثناء عودتها من المدرسة في بونا بجزر هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية، مما نتج عنه تقديم مشروع قانون لعقاب الكلاب المسعورة وأصحابها.

 

كانت الطفلة «فيوليت» البالغة من العمر 6 أعوام في طريقها إلى المنزل عائدة من المدرسة مع شقيقاتها في حي بونا الذي تعيش فيه عندما هاجمها كلبان مسعوران هربا من منزلهما.

 

استطاعت الكلاب الهروب من منزل مالكها عبر بوابة تُركت مفتوحة، وفي تلك الأثناء انقضت على الطفلة، وتسببت في تشوه وجهها وإصابتها بجروح خطيرة حول عينيها.

 

ولحسن الحظ استطاعت شقيقة الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا إنقاذها من الكلبان، وقد دعت والدة الفتيات الآن إلى تشديد العقوبات على مهاجمة الكلاب.

 

قالت والدة فيوليت: "أخبروني أن ابنتي كانت على وشك أن تفقد عينيها إذا ارتفعت عضات الكلاب بمقدار ملم ولو نزلت إلى أسفل قبتها بمقدار بوصة واحدة لكانت قد ماتت".

 

لحسن الحظ قفزت ليلى أخت فيوليت البالغة من العمر 11 عامًا وسحبتها بعيدًا عن الكلاب، وتتعافى الطفلة الآن من الهجوم المروع.

 

مشروع قانون لردع هجمات الكلاب

وقال المتحدث باسم حي بونا «جريجور إيلاجان» بأنه صاغ مشروع قانون للدورة التشريعية للعام المقبل من أجل زيادة العقوبات على هجمات الكلاب.

 

ينص مشروع القانون على جريمة جنائية "الاعتداء من قبل كلب"، يمكن أن يواجه أصحابها جريمة جنائية من الدرجة C، وسيتم قتل الكلب بطريقة القتل الرحيم.

 

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