بكل رشاقة.. هروب فيل من فوق سياج حديدي بعد تسلقه بغرابة|فيديو

إذا اعتقدت أنك تستطيع منع أي مخلوق عن فعل شئ يرغب فيه بشدة فإنك مخطئ بالتأكيد، حتى ولو كان هذا المخلوق “فيل”!

يوثق مقطع فيديو متداول بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي فيل يحاول تسلق سياج حديدي في ولاية كارناتاكا بـ الهند.

وتبدو المهمة مستحيلة في البداية، لكن الفيل أذهل المشاهدين بتسلقه السياج بكل رشاقة، توثق اللقطات الحيوان وهو يلقي بـ أطرافه الأمامية على الجانب الآخر من السياج قبل أن يتسلقه بحرص.

وقع الحادث في محمية ناجاراهول بالقرب من نيزورو في كارناتاكا بالهند، يقول ماهيش كومار ، مدير حديقة الحيوان لصحيفة The Indian Express أن الفيديو تم تسجيله في سلسلة Veeranahosally.

وأضاف أن الحادث وقع في صباح يوم 16 نوفمبر عندما كان الفيل المشاكس عائدا إلى الغابة بعد غارة على المحاصيل.