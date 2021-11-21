دروجبا: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية .. وأرغب فى البكاء من أجله

قال ديديه دروجبا أسطورة كوت ديفوار وتشيلسي السابق، إن محمد صلاح جناح ليفربول يستطيع أن يتجاوز أرقامه بالكامل إذا استمر على هذا الأداء.

واضاف دروجبا في تصريحاته لقناة "المحور" الفضائية: "إذا استمر صلاح بهذا الشكل سوف يكسر كل أرقامي أنا أرغب في البكاء (قالها ضاحكا)."

وتابع: "عندما يسألني الناس عن رأيي في صلاح أقول أنان قضينا الوقت معا وتدربنا معا وكان من الواضح أنه يمتلك القدرة على النجاح، لكن في وجود نجوم تشيلسي آنذاك لم يكن من السهل له أن يلعب".

وأضاف: "ما جعلني مرتبطا بصلاح دائما أنه شخص رائع ومهذب، ولم يكن يتكلم بشكل سيئ للمدير الفني، وكان ذكيا للغاية ليعرف أنه فقط يحتاج الوقت ليصل لما هو فيه الآن".

واستكمل قائلًا: "أنتما شخصان مختلفان تماما (صلاح وميدو)، وأعتقد أنك مثلي والناس تتفهم أحيانا عندما نغضب لعدم اللعب، ونحن جميعا لاعبين مميزين، لكن الآن لا مجال للخطأ أو الغضب في اللعب بسبب المعايير الموجودة حاليا في اللعبة".

أما عن رأيه في مستقبل صلاح، فقال: "من منظوري الشخصي، لو استمر محمد صلاح مع ليفربول سيكون الأفضل، ولو قرر الانتقال لأي فريق سيكون جيدًا، سيكون اللاعب الأبرز في أي نادِ".

واستطرد: "صلاح يسجل الأهداف ويصنع لزملاءه ويقوم بكل شيء داخل الملعب، والآن هو يمتلك الثقة الكافية لتجعله الأفضل في أي مكان، في النهاية بقاءه أو رحيله هو قراره وحده".

وعن إمكانية تحقيق صلاح للكرة الذهبية، قال: "من الصعب عليّ أن أقوم من له الحق في التتويج بالكرة الذهبية، لكن بالنسبة لي لا بد أن يتواجد محمد صلاح بين الخمسة الأوائل بالتأكيد يستحقها حال الفوز بها".

واختتم قائلًا: "هناك الكثير من اللاعبين الذين يستحقون التتويج بالكرة الذهبية مثل ليفاندوفسكي وميسي، وأرى أن محمد صلاح ليس بعيدًا عنها".