والد محمد النني يكشف موقفه من الرحيل عن أرسنال

كشف ناصر النني، والد لاعبنا المصري محمد النني لاعب وسط فريق آرسنال، موقف نجله من اللعب مع النادي الأهلي حال أنهى مشوار احترافه في أوروبا.

النني لديه عقد مع آرسنال، ينتهي في نهاية الموسم القادم، 30 يونيو 2022، واتخذت إدارة النادي اللندني قرارًا بعدم منح صاحب الـ"29" عامًا عقدًا جديد.

وارتبط النني بإمكانية الانتقال إلى صفوف الأهلي وخاصًة وأن المصري من ناشئي الأحمر حيث لعب لفريق تحت 19 عامًا.

وقال ناصر النني في مداخلة عبر برنامج "البلدوزر" المُذاع عبر فضائية "الشمس": "أنا لا أمانع أن يلعب نجلي في الأهلي لو عاد إلى مصر".

وأشار: "والدته قبل وفاته أوصته بختام مسيرته الكروية في القلعة الحمراء".

وأتم: "محمد مستمر مع ناديه ولم يحدث أي نقاشات حول فسخ عقده الذي ينتهي في الصيف القادم، خاصة وأن أرتيتا أشاد به أكثر من مرة".

النني لم يسبق له من قبل اللعب مع الفريق الأول للنادي الأهلي، ورحل عن المارد الأحمر عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا وانتقل إلى صفوف المقاولون العرب في 2008 قبل أن يبدأ رحلة الاحتراف مع بازل في 2013.